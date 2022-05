Moldavia, l’ex presidente filorusso Igor Dodon in stato di fermo: è accusato di altro tradimento (Di martedì 24 maggio 2022) Igor Dodon, ex presidente della Moldavia e attuale capo dell’opposizione filo-russa, è stato posto in stato di fermo per 72 ore nell’ambito di un’inchiesta della Procura nazionale per la lotta alla corruzione. Lo rendono noto la televisione di stato e le agenzie russe. La procuratrice Elena Kazakov ha precisato che Dodon è accusato tra l’altro di “corruzione” e “alto tradimento”. Dodon è stato presidente dal 2016 alla fine del 2020. Le autorità hanno anche perquisito la sua abitazione e la sede dell’Unione del business moldavo russo, da lui guidata. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che l’inchiesta è una questione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022), exdellae attuale capo dell’opposizione filo-russa, èposto indiper 72 ore nell’ambito di un’inchiesta della Procura nazionale per la lotta alla corruzione. Lo rendono noto la televisione die le agenzie russe. La procuratrice Elena Kazakov ha precisato chetra l’di “corruzione” e “alto”.dal 2016 alla fine del 2020. Le autorità hanno anche perquisito la sua abitazione e la sede dell’Unione del business moldavo russo, da lui guidata. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che l’inchiesta è una questione ...

