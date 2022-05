Il governo ungherese ha imposto lo stato di emergenza per la guerra in Ucraina (Di martedì 24 maggio 2022) Il governo ungherese guidato da Viktor Orbán – che governa in maniera semi-autoritaria ed è stato rieletto da poco – ha dichiarato lo stato di emergenza nel paese a causa della guerra in Ucraina, paese con cui confina a nord-est. Leggi su ilpost (Di martedì 24 maggio 2022) Ilguidato da Viktor Orbán – che governa in maniera semi-autoritaria ed èrieletto da poco – ha dichiarato lodinel paese a causa dellain, paese con cui confina a nord-est.

