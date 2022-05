Tennis, Ranking Atp: Djokovic resta in testa, Musetti perde nove posizioni (Di lunedì 23 maggio 2022) Lorenzo Musetti tornerà finalmente in campo, in occasione dei Roland Garros, dopo l’infortunio rimediato negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il 20enne di Carrara dovrà cercare di risalire nel Ranking dopo aver perso 9 posizioni: si trova attualmente alla posizione n.66. Salito di un gradino invece Fabio Fognini, a cui mancano 36 punti per rientrare tra i migliori 50 giocatori al mondo. Questa la classifica aggiornata Atp: 1. Novak Djokovic 8660, 2. Daniil Medvedev 7980, 3. Alexander Zverev 7075, 4. Stefanos Tsitsipas 5965, 5. Rafael Nadal 5525, 6. Carlos Alcaraz 4648, 7. Andrey Rublev 3945, 8. Casper Ruud 3940, 9. Felix Auger-Aliassime 3820, 10. Matteo Berrettini 3805. Così gli altri italiani: 12. Jannik Sinner 3185, 35. Lorenzo Sonego 1190, 51. Fabio Fognini 976, 66. Lorenzo ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Lorenzotornerà finalmente in campo, in occasione dei Roland Garros, dopo l’infortunio rimediato negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il 20enne di Carrara dovrà cercare di risalire neldopo aver perso 9: si trova attualmente alla posizione n.66. Salito di un gradino invece Fabio Fognini, a cui mancano 36 punti per rientrare tra i migliori 50 giocatori al mondo. Questa la classifica aggiornata Atp: 1. Novak8660, 2. Daniil Medvedev 7980, 3. Alexander Zverev 7075, 4. Stefanos Tsitsipas 5965, 5. Rafael Nadal 5525, 6. Carlos Alcaraz 4648, 7. Andrey Rublev 3945, 8. Casper Ruud 3940, 9. Felix Auger-Aliassime 3820, 10. Matteo Berrettini 3805. Così gli altri italiani: 12. Jannik Sinner 3185, 35. Lorenzo Sonego 1190, 51. Fabio Fognini 976, 66. Lorenzo ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, #RankingAtp: #Djokovic resta in testa, #Musetti perde nove posizioni - FillerNero : RT @lorenzofares: In attesa di nuove sorprese dal #RolandGarros arrivano nuovi best ranking ufficiali per giovani tennisti italiani nella t… - danyvale8827 : RT @lorenzofares: In attesa di nuove sorprese dal #RolandGarros arrivano nuovi best ranking ufficiali per giovani tennisti italiani nella t… - lorenzofares : In attesa di nuove sorprese dal #RolandGarros arrivano nuovi best ranking ufficiali per giovani tennisti italiani n… - MercRF : RT @TennisWorldit: Ranking Atp/Wta 23/05/2022 Gran salto della Trevisan, bene Bronzetti. Crollo Musetti -