Fedez e J-Ax tornano insieme sul palco dell’evento di beneficenza LoveMi (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo anni di frecciatine e silenzi pubblici, il duo di Fedez e J-Ax è tornato più carico che mai. Lo avevano annunciato il 22 maggio, e il giorno dopo è arrivato il progetto che tutti stavamo aspettando: i due rapper torneranno ad esibirsi insieme sul palco del LoveMi al Duomo di Milano il 28 giugno. Vi raccomandiamo... Fedez a cena con Mark Hoppus dei Blink 182: "Ho pianto come un bambino" Il rapporto tra Fedez e J-Ax è stato oggetto di discussione per parecchio tempo. Se ai tempi di Comunisti col Rolex i due sembravano più affiatati che mai, la loro amicizia si era poi incrinata a causa di un progetto discografico che nel 2018 non era andato come previsto e il duo si era diviso con diversi litigi alle spalle. Quella che ... Leggi su diredonna (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo anni di frecciatine e silenzi pubblici, il duo die J-Ax è tornato più carico che mai. Lo avevano annunciato il 22 maggio, e il giorno dopo è arrivato il progetto che tutti stavamo aspettando: i due rapper torneranno ad esibirsisuldelal Duomo di Milano il 28 giugno. Vi raccomandiamo...a cena con Mark Hoppus dei Blink 182: "Ho pianto come un bambino" Il rapporto trae J-Ax è stato oggetto di discussione per parecchio tempo. Se ai tempi di Comunisti col Rolex i due sembravano più affiatati che mai, la loro amicizia si era poi incrinata a causa di un progetto discografico che nel 2018 non era andato come previsto e il duo si era diviso con diversi litigi alle spalle. Quella che ...

