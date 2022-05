Atalanta, morto Giorgio Vitali a 82 anni. È stato ds dei nerazzurri negli anni Novanta (Di domenica 22 maggio 2022) Il lutto È morto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio Giorgio Vitali, 82 anni, decano dei direttori sportivi italiani che ha lavorato anche per l’Atalanta negli anni Novanta. Nato a Milano, ha scoperto e valorizzato molti giocatori di Serie A. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 22 maggio 2022) Il lutto Ènella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio, 82, decano dei direttori sportivi italiani che ha lavorato anche per l’. Nato a Milano, ha scoperto e valorizzato molti giocatori di Serie A.

