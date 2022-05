Roma Veretout | passo d’addio | c’è l’interesse anche del Napoli

(Di sabato 21 maggio 2022) Tre squadre alla ricerca di, giunto alcon la: spuntailtra le pretendenti Laun capitolo ai titoli di coda. Manca l’ultima partita, la finale di Conference, prima dei saluti ufficiali con i giallorossi. Le richieste sono tante per il centrocampista e negli ultimi giorni è spuntatodel. Da tempo ci sarebberoMarsiglia e Newcastle sulle tracce del francese, che a parità di offerte preferirebbe tornare in patria. La valutazione dellaè di 15 milioni per il cartellino. Lo scrive il Corriere della Sera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Qualche minuto più tardi sfiora il terzo gol laconma è bravo il portiere del Toro a mandare il pallone in corner. Getty Images Esce Belotti al 68', applausi di tutto lo stadio per il ...C'erache scalava in avanti e giocavano 3 - 5 - 2, poi quando giocavamo si abbassava. Ma ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 21 maggio 2022Abraham e Pellegrini mandano i giallorossi in Europa League. Il bomber giallorosso, autore di una doppietta, sale a quota 27 gol in stagione ...ROMANEWS.EU. Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Kumbulla 7, Ibanez 7; Spinazzola 6, Veretout 6,5, Oliveira 6, Zalewski 6,5; Pellegrini 7; Shomurodov 6, Abraham 8 LA REPUBBLICA. Rui Patricio 6,5; Mancini 6, ...