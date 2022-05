Atalanta-Empoli 0-0 al 45': la Dea chiude la prima frazione in crescendo (Di sabato 21 maggio 2022) L'Atalanta ha ancora 90 minuti di speranza per l'Europa. L'ultimo ostacolo della stagione è l'Empoli, ma per la qualificazione... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) L'ha ancora 90 minuti di speranza per l'Europa. L'ultimo ostacolo della stagione è l', ma per la qualificazione...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Così in campo per #AtalantaEmpoli! ?? Here's your Starting XI to face Empoli! Presented by @Plus500 #SerieATIM… - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - gippu1 : #RomaVenezia si candida come una delle partite più surreali degli ultimi 20 anni di serie A. 46 tiri senza vincere… - SCOTTY26469376 : (7th) Fiorentina 1 - 0 Juventus HT (8th) Atalanta 0 - 0 Empoli HT ?? #ATAEMP #FiorentinaJuve - marcopiccari1 : #Primotempo tiri in porta #Atalanta 7 #Empoli 2 #Lazio 3 #Verona 3 #Fiorentina 1 #Juve 0 Possesso palla + Alto… -