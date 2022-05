L’Aquila | il racconto di madre e figlio sull’incidente all’asilo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) in cui ha perso la vita un bambino di quattro anni «Non ho toccato quel pulsante. Non sono stato io a togliere il freno a mano. La macchina è partita. Ma non lo so perché. Ho provato a fare qualche cosa. Ma non mi ricordo. Mi fa male la testa». Sono queste le parole dell’undicenne rimasto a bordo dell’auto, che aha travolto il cancello di un asilo uccidendo un bambino e ferendone altri 5. La donna che ha parcheggiato l’auto sulla discesa che conduceè indagata per omicidio stradale, ma dice di aver ingranato sia la marchia che inserito il freno a mano. «Non me l’aspettavo. Sono tanto dispiaciuta per quel bambino e per tutti gli altri, per le mamme, per le famiglie. Chiedo scusa a tutti», ripete la donna. Leggi anche:, AUTO IN UN ASILO. MORTO UN BIMBO DI 4 ANNI, FERITI ALTRI 5 Mentre la Procura sta ...