Fiorentina | Biraghi | “Chiudiamo questa grande stagione con ancora un obiettivo!”

Quella contro la Juventus è l'ultima possibilità per la Fiorentina di qualificarsi alle competizioni europee e proprio il capitano della Viola, Cristiano Biraghi, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina per analizzare il match. Inizia con un bilancio sulla stagione della sua squadra: "Direi che è stata una stagione molto positiva, con ottime cose e anche qualche passo falso, ma come primo anno in cui siamo tornati a fare le cose un po' più sul serio può capitare qualche scivolone. Non è facile mantenere alto il rendimento per tutto il campionato più la Coppa Italia. E' cambiato l'allenatore e con lui le idee e la mentalità di fare calcio, quindi ogni tanto era fisiologico avere qualche passo falso. Vediamo se domenica riusciremo a far gioire il nostro tifo".

