Tentato omicidio-suicidio Sermoneta | “Ho finto di essere morta - così mi sono salvata da mio marito”

Tentato omicidio-suicidio a Sermoneta, "ho finto di essere morta, così mi sono salvata da mio marito" - La donna sfuggita al marito che ha cercato di ucciderla a sermoneta ha raccontato ai carabinieri com'è riuscita a salvarsi: "Mi sono finta morta"

Vende capi a basso costo per vestiti di lusso a Sermoneta: denunciato per truffa - Ha cercato di vendere dei capi di abbigliamento di scarso valore per vestiario di lusso ad un ignaro acquirente per la somma di 500 euro, tuttavia il raggiro è stato scoperto dall'uomo che li aveva c

Elezioni comunali, sei comuni pontini al voto. Tutte le liste - L'8 e 9 giugno si vota a sermoneta, Maenza, Rocca Massima, Prossedi, Monte San Biagio e Spigno Saturnia. Tutti i candidati sindaco e consigliere