L’operaio Giovanni Carpinelli morto dopo la caduta dalla pala eolica - lutto a Benevento

Morto a due mesi dal trapianto l'uomo con un rene di maiale - morto a due mesi dal trapianto l'uomo con un rene di maiale - È morto dopo due mesi dall'intervento il primo uomo che si era sottoposto al trapianto di un rene di maiale geneticamente modificato. Richard "Rick" Slayman, 62 anni, era stato sottoposto all'impianto ...

È morto il ragazzo caduto dalla moto e travolto da un’auto in via Corelli a Milano: aveva 18 anni - È morto il ragazzo caduto dalla moto e travolto da un’auto in via Corelli a Milano: aveva 18 anni - Un ragazzo di 18 anni è morto durante la notte in ospedale, dopo essere caduto dalla moto a Milano. Un’auto non è infatti riuscita a frenare e lo ha investito.