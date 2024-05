Eurovision 2024 | quasi 7 milioni di spettatori per Angelina Mango

(Di domenica 12 maggio 2024) Malmo, 12 maggio– Ancora un record per l’Song Contest che con la serata finale ottiene il 36% di share (due punti percentuali in più rispetto allo scorso anno) con una platea di 5340mila telesu Rai1.diperUn numero sostenuto da un picco di 6663mila tele(durante l’esibizione di) e uno straordinario 59.4% di share nel momento della proclamazione del vincitore. Risultato eccezionale anche per il profilo del pubblico, nettamente più giovane rispetto alla scorsa edizione (ad esempio il 52% sulle donne 15-24 anni). La presidente Rai: “La musica unisce popoli e ...

