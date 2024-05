F1 | Ferrari - aggiornamenti a Imola | tutto pronto per alcune novità

(Di domenica 12 maggio 2024) Terzo e quarto posto (dopo la penalizzazione quinto) in quel di Miami piuttosto positivo delle due Rosse di Maranello che si sono dovute inchinare, però, alla prima vittoria in carriera in Formula 1 di Lando Norris di McLaren (avversaria più prossima insieme alla Mercedes) e al secondo posto del solido Max Verstappen che ha dovuto combattere, anche, con qualche problema sulla sua Red Bull. In attesa del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, laè pronta per introdurre alcuniche potrebbero aiutare, fortemente, Charles Leclerc e Carlos Sainz in vista delle prossime sfide. “Ache aiuteranno la” “Sono sicuro che afaremo una gara migliore rispetto a questa. Sappiamo che tutti hanno portato tantisino a ...

