Giorgetti | Il Superbonus? Come una droga - ora serve disintossicare

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 12 maggio 2024) Scadrà domani il termine per i sub-emendamenti parlamentari al decreto, dopo che nella notte tra venerdì e sabato è arrivato in Commissione Finanze del Senato l’atteso emendamento del governo – firmato dal ministro dell?Economia, Giancarlo– che tra le altre cose prevede che la durata delle detrazioni sia estesa a 10 anni solo per i lavori del 2024 e del 2025, per i quali il credito di imposta è pari al 70 per cento. Secondo la relazione tecnica allegata, questa modifica riguarderà complessivamente detrazioni per quasi 12 miliardi di euro, 6,2 miliardi per quest’anno e 5,78 miliardi per il 2025. Segui su affaritaliani.it