Per chi ama i lati oscuri delle relazioni e le narrazioni coinvolgenti

Fiona Harvey Adesso parla lei, per smentire Netflix e Richard Gadd . La donna che ha ispirato il personaggio della stalker Martha di Baby Rainder, Fiona Harvey, è pronta a tutto, persino a denunciare l’attore e il colosso dello streaming, per ...

‘Baby reindeer’, quanto ci si guadagna a raccontare la verità - ‘Baby reindeer’, quanto ci si guadagna a raccontare la verità - Multischermo / I (veri) protagonisti della serie Netflix esono allo scoperto, si moltiplicano le strade della narrazione – e intanto sulla piattaforma il ...

Miranda Cosgrove racconta la sua esperienza in stile Baby Reindeer: “cerco un posto dove sentirmi davvero al sicuro” - Miranda Cosgrove racconta la sua esperienza in stile Baby Reindeer: “cerco un posto dove sentirmi davvero al sicuro” - “Semplicemente non mi sento molto al sicuro in quella casa.” La storia di Miranda Cosgrove risuona con la serie di Netflix Baby Reindeer, che racconta la storia di richard gadd e l’ossessione da parte ...

Perché Baby Reindeer sta avendo questo successo - Perché Baby Reindeer sta avendo questo successo - Baby Reindeer ha capovolto il docu-drama in drama-docu, una fiction che ha per protagonista colui che ha realmente vissuto le vicende narrate. E spinge così lo spettatore a essere interattivo. I motiv ...