Juventus-Salernitana - i convocati di Allegri | c’è Chies - assenti in quattro

(Di domenica 12 maggio 2024) Massimiliano, tecnico della, ha diramato l’elenco deiper la partita contro la, valida per la 36^ giornata di Serie A. I bianconeri inseguono gli ultimi tre punti necessari per l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League e li cercheranno all’Allianz Stadium dalle ore 18.solo lo squalificato Weah e gli infortunati Alex Sandro, De Sciglio e Danilo. Ci sono invecea e Yildiz. Di seguito la lista completa dei: Szczesny, Bremer, Gatti, Locatelli,a, Vlahovic, Kostic, Milik, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Rugani, Rabiot, Alcaraz, Cambiaso, Djalo, Perin, Nicolussi Caviglia. SportFace.

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di venerdì sera contro il Cagliari . Non ci sarà Fabio Miretti , che nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo negli ultimi due giorni, non ha ancora smaltito del tutto ...

Massimiliano Allegri ha reso nota la lista dei convocati in vista della sfida della sua Juventus contro la Roma La Juventus è pronta alla trasferta di domani sera contro la Roma , in programma alle ore 20.45. Ecco la lista dei convocati , fuori sia ...

TJ - JUVENTUS-MONZA PRIMAVERA - I bianconeri vogliono chiudere con un successo in casa. Formazioni ufficiali - TJ - JUVENTUS-MONZA PRIMAVERA - I bianconeri vogliono chiudere con un successo in casa. Formazioni ufficiali - 12:31 - Le formazioni ufficiali di Juve-Monza: JUVENTUS: Zelezny; Gil Puche, Martinez Crous, Savio, Montero, Pagnucco (C), Owusu, Grosso, Florea, Crapisto, Mancini. A ...

I convocati di Allegri per Juventus-Salernitana: la decisione su Yildiz-Chiesa - I convocati di allegri per Juventus-Salernitana: la decisione su Yildiz-Chiesa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Juventus, i convocati per il match con la Salernitana: out Danilo - Juventus, i convocati per il match con la Salernitana: out Danilo - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.