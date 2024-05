Lollobrigida | Ogni giorno è un test per il Governo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 12 maggio 2024) BASTIA UMBRA – “e’ unper il, finche’ abbiamo davanti a noi tanto consenso sappiamo di andare nella direzione giusta”: cosi’ il ministro dell’Agricoltura, Francesco, ha commentato il voto delle prossime europee in occasione di un’inaugurazione a Bastia Umbra. “Ovviamente – ha aggiunto – le elezioni sono un momento in cui il consenso e’ piu’ chiaro”. “In tante trasmissioni televisive o negli articoli di giornale si parla sempre di crisi e fine della fiducia – ha detto– poi arrivano le elezioni e i cittadini ci confermano con ampissimi risultati la loro fiducia, anche in Sardegna dove abbiamo perso la presidenza ma abbiamo aumentato dell’8% il dato della coalizione. L’inchiesta di Genova dura da 4 anni e mezzo e si chiude a 20 giorni ...