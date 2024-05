Tiro con l’arco - Europei Essen | gli azzurri conquistano l’argento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) La compagine italiane diconcomposta da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli ottengono il pass per i Giochi di Parigi 2024, e oggi sono tornati in campo ad, in Germania, per giocarsi l’oro europeo. Glivengono fermati dalla francia per 6-0, e si devono accontentare del. Nel femminile, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati non trovano il bronzo, con la Germania che ha la meglio per 6-2. SportFace.