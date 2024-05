Niente Olimpiadi per Chamizo | il lottatore battuto al Mondiale dopo lo scandalo di Baku

(Di domenica 12 maggio 2024) Alla fine Franknon ce l’ha fatta. Ildi origine cubana è uscito ai quarti di finale daldi qualificazione di Istanbul e non è riuscito a qualificarsi per ledi Parigi. Un torneo dal sapore di “ultima spiaggia” cheè stato costretto a disputareloal Preolimpico Europeo di lotta a, in cui gli arbitri decisero a modo loro il match con l’azero Bayramov strappando dalle mani il biglietto per i Giochi che l’azzurro si era conquistato sul campo. L’ultima beffa – “No baguette. Era difficile qualificarsi due volte. Vi voglio bene, il mio cuore è in lacrime”, ha scritto ilsu Instagramla fine del sogno. L’uscita dalsi è ...

