L’Aquila, incidente all’asilo: attesa la decisione sull’arresto della madre. «Il freno a mano era inserito, ne sono certa» (Di giovedì 19 maggio 2022) «sono sicurissima di aver inserito il freno a mano. È un gesto istintivo che faccio sempre». sono le parole della donna 38enne di origini bulgare, indagata per omicidio e lesioni stradali, la cui auto nel pomeriggio del 17 maggio si è schiantata contro la recinzione dell’asilo “1 Maggio” di Pile (L’Aquila) uccidendo un bambino di quattro anni e ferendone altri cinque. All’interno del veicolo era presente anche il figlio 12enne della donna. La 38enne vive da anni con il marito e tre figli nel capoluogo abruzzese. La Passat che guidava è di proprietà di un giovane parente e le era stata data in prestito. E la testimonianza della donna è stata presa in considerazione dagli inquirenti, tant’è che la Procura ha disposto una perizia ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) «sicurissima di averil. È un gesto istintivo che faccio sempre».le paroledonna 38enne di origini bulgare, indagata per omicidio e lesioni stradali, la cui auto nel pomeriggio del 17 maggio si è schiantata contro la recinzione dell’asilo “1 Maggio” di Pile () uccidendo un bambino di quattro anni e ferendone altri cinque. All’interno del veicolo era presente anche il figlio 12ennedonna. La 38enne vive da anni con il marito e tre figli nel capoluogo abruzzese. La Passat che guidava è di proprietà di un giovane parente e le era stata data in prestito. E la testimonianzadonna è stata presa in considerazione dagli inquirenti, tant’è che la Procura ha disposto una perizia ...

Advertising

PescaraCalcio : Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto oggi a L'aquila. Il ?? esprime la propria vicinanza alla famiglia… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: A #LAquila un'auto ha travolto il giardino di un asilo, provocando la morte di un bimbo e ferendone cinque. Il mezzo era parch… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Incidente asilo L’Aquila, auto uccide il piccolo Tommaso e ferisce altri cinque bambini: donna indagata per omicidio st… - Frankf1842 : RT @fanpage: Incidente a L'Aquila, le condizioni dei bambini feriti ieri - Open_gol : La 38enne sarà ascoltata nelle prossime ore dalla Procura -