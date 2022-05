Rugani Juve, quale il suo futuro? Le parole dell’agente (Di mercoledì 18 maggio 2022) Rugani resta alla Juve? L’agente del difensore ha fatto un annuncio sul suo futuro in bianconero. Le ultime L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, a Stadio Aperto ha fatto il punto sul destino del difensore. Le sue dichiarazioni: futuro Rugani – «Ancora è tutto in divenire. Certo, la Juventus perde Chiellini e ha Bonucci con un anno in più oltre a una situazione come De Ligt da dover gestire… Daniele ha fatto il suo dovere quando chiamato in causa, ha una militanza e un’attenzione per il club dopo tanti anni. Anche quando poteva andare, è rimasto volentieri per continuare a fare il suo ruolo. Sentiremo i programmi della Juventus e di seguito insieme decideremo». CONTINUA SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022)resta alla? L’agente del difensore ha fatto un annuncio sul suoin bianconero. Le ultime L’agente di Daniele, Davide Torchia, a Stadio Aperto ha fatto il punto sul destino del difensore. Le sue dichiarazioni:– «Ancora è tutto in divenire. Certo, lantus perde Chiellini e ha Bonucci con un anno in più oltre a una situazione come De Ligt da dover gestire… Daniele ha fatto il suo dovere quando chiamato in causa, ha una militanza e un’attenzione per il club dopo tanti anni. Anche quando poteva andare, è rimasto volentieri per continuare a fare il suo ruolo. Sentiremo i programmi dellantus e di seguito insieme decideremo». CONTINUA SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

