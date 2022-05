Laura Pausini ha il Covid (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laura Pausini - Eurovision C’era il Covid dietro il “calo di pressione” che ha spinto Laura Pausini ad assentarsi, per diversi minuti, nel momento delle votazioni delle delegazioni all’Eurovision Song Contest 2022. A confessarlo, pochi minuti fa, è stata la stessa cantante. “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava… Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare“ ha scritto la Pausini sui social, annunciando la momentanea sospensione dei suoi prossimi impegni: “Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Musica’ questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 18 maggio 2022)- Eurovision C’era ildietro il “calo di pressione” che ha spintoad assentarsi, per diversi minuti, nel momento delle votazioni delle delegazioni all’Eurovision Song Contest 2022. A confessarlo, pochi minuti fa, è stata la stessa cantante. “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava… Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva ale per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare“ ha scritto lasui social, annunciando la momentanea sospensione dei suoi prossimi impegni: “Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Musica’ questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non ...

