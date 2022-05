Coldiretti Lazio | peste suina | necessario cambio al vertice Roma Natura

(Di mercoledì 18 maggio 2022)– “Chesia inefficace, inefficiente e soprattutto inadatto a ricoprire il suo ruolo, non lo dico io, ma lo testimoniano i fatti, supportati dai dati”. Così il presidente di, David Granieri, risponde alla querelle con L’Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Areeli Protette nel Comune di. “Lo dimostra il numero di cinghiali catturati- prosegue Granieri- che complessivamente in tutto il 2021 sono stati solo 99 e peraltro solo in un’area protetta, quella della Riserva della Marcigliana. Nessuna cattura, da quando è stato approvato il Piano, è avvenuta nelle aree dinord relative all’Insugherata, al Pineto e a Monte Mario”. Il piano di controllo dell’Insugherata, approvato nel febbraio 2020, ...

...fase lunga di mesi che saranno scanditi da fasi diverse" commenta il presidente della Regione...chiede l'uccisione dei cinghiali, il Governo frena. L'abbattimento selettivo avverrà al ......dei cinghiali lungo tutto il territorio nazionale" chiede il presidente della Coldiretti Ettore ... in Liguria e nel Lazio, dove solo a Roma e provincia dove si stima la presenza di 20mila cinghiali, ... Serve un cambio di passo nella gestione dell'emergenza e nuovi rapidi interventi per l'abbattimento ed il contrasto al proliferare dei cinghiali in tutto il Paese per fermare la diffusione della Peste ...