Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 573 contagi: bollettino 16 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 573 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 maggio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati via social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 573 su 4.466 test di cui 1.082 tamponi molecolari e 3.384 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,83% (60,1% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post pubblicato su Telegram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 573 i nuovida coronavirus16in, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati via social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi diregistrati insono 573 su 4.466 test di cui 1.082 tamponi molecolari e 3.384 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,83% (60,1% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post pubblicato su Telegram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - gazzettanapoli : Cala il tasso di incidenza del Covid in Campania, in un giorno nel quale il bollettino della Regione non registra v… - TuttoASRoma : La rivincita della Primavera: travolta la Fiorentina - CorriereCitta : Roma, feroce aggressione in strada: 33enne massacrato di botte - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - RIFORMA PENSIONI 2022/ La possibile proposta del Governo a fine anno (ultime… -