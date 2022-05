Mosca: accordo e tregua con Kiev per evacuare ucraini feriti da acciaieria Azovstal (Di lunedì 16 maggio 2022) è stato aperto un corridoio umanitario, attraverso il quale i militari ucraini feriti vengono portati in una struttura medica a Novoazovsk nella Repubblica popolare di Donetsk L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 16 maggio 2022) è stato aperto un corridoio umanitario, attraverso il quale i militarivengono portati in una struttura medica a Novoazovsk nella Repubblica popolare di Donetsk L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TgLa7 : E' stato raggiunto l'accordo sull'evacuazione dei militari ucraini feriti e rimasti bloccati nei sotterranei delle… - GiovaQuez : Sarebbe stato raggiunto un accordo per l'evacuazione dei militari ucraini feriti e rimasti bloccati nei sotterranei… - RaiNews : Il gruppo automobilistico ha annunciato di aver venduto la sua controllata russa e la sua quota di controllo in Avt… - FirenzePost : Mosca: accordo e tregua con Kiev per evacuare ucraini feriti da acciaieria Azovstal - SoniaSamoggia : RT @GiovaQuez: Sarebbe stato raggiunto un accordo per l'evacuazione dei militari ucraini feriti e rimasti bloccati nei sotterranei delle ac… -