Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti lunedì 16 maggio

Advertising

infoitinterno : Covid oggi Veneto, 820 contagi e 9 morti: bollettino 16 maggio - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Calo costante di contagi, ricoveri e attualmente positivi – 9 morti - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 maggio: (Adnkronos) - Numeri su contagi, ricov… - TgrRaiVeneto : #Coronavirus #Veneto: i dati di lunedì #16Maggio. Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è emesso d… - lifestyleblogit : Covid oggi Veneto, 820 contagi e 9 morti: bollettino 16 maggio - -

Sono 820 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 maggio in, secondo i dati dell'ultimoCovid - 19 di Azienda Zero. Si registrano altri 9 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.726.658, mentre gli attualmente positivi ...Ecco i dati, regione per regione: Sono 820 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 maggio in, secondo i dati dell'ultimoCovid - 19 di Azienda Zero. Si registrano altri 9 morti. Il ...(Adnkronos) - Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, lunedì 16 maggio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ...Lo comunica il bollettino covid diffuso dalla Regione Veneto.Sul fronte delle ospedalizzazioni, sono 437 i ricoverati positivi (-6), 22 le terapie intensive Lunedì 16 maggio 2022 - 10:22. Covid: in Ve ...