Bimba di 4 anni veglia giorni sulla mamma morta | pensava stesse dormendo

(Di lunedì 16 maggio 2022)che lae ha continuato arla da sola per due. Purtroppo, però, la suanon c’era più. La, una donna di 39, erada. In casa con lei solo la figlia, una bambina di appena 4, troppo piccola per rendersi conto di quella L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

mavie2010 : RT @m_robella22: Brescia??16/05/22 ??MUORE IMPROVVISAMENTE A 42 ANNI MENTRE PORTA LA SUA BIMBA DI 7 MESI NEL PASSEGGINO. ??Qualche passo ed… - GrandeTornado1 : RT @m_robella22: Brescia??16/05/22 ??MUORE IMPROVVISAMENTE A 42 ANNI MENTRE PORTA LA SUA BIMBA DI 7 MESI NEL PASSEGGINO. ??Qualche passo ed… - TuttoSuRoma : #Roma, senza patente alla guida del furgone travolge bimba di 2 anni nel passeggino: denunciata - ntefida : In un anno sono diventata una bimba di Dybala, quasi anti-allegriana e, non dico contro Andrea Agnelli, ma sicurame… - FAMAWIPP : RT @m_robella22: Brescia??16/05/22 ??MUORE IMPROVVISAMENTE A 42 ANNI MENTRE PORTA LA SUA BIMBA DI 7 MESI NEL PASSEGGINO. ??Qualche passo ed… -

.... La responsabile, una donna, si trovava a bordo di un furgone e stava prendendo lezioni di guida dal marito. Solo per un caso fortuito l'episodio non si è trasformato in una tragedia. La...Trepiù tardi, nel 2001, i due hanno deciso di andare all'altare, in segno del grande ... Laè stata operata d'urgenza e fortunatamente è andata per il meglio. La stessa Pamela Petrarolo ...La manifestazione, promossa nel 1997 dall’International Toy Library Association, è stata fissata dall’Onu nella data del 28 maggio e oggi è celebrata in oltre 40 Paesi, per affermare il diritto al ...Bilancio di luci e ombre quello della Giornata mondiale contro la omobitransfobia che si celebra il 17 maggio: lin Italia in particolare il tentativo di far approvare una legge che protegga le persone ...