Milano, movida violenta: accoltellati due ragazzi ventenni (Di venerdì 13 maggio 2022) Continua la movida violenta milanese . Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 maggio, si sono verificate due aggressioni sfociate nel sangue . A distanza di pochi minuti l'una dall'altra, due ragazzi ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Continua lamilanese . Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 maggio, si sono verificate due aggressioni sfociate nel sangue . A distanza di pochi minuti l'una dall'altra, due...

Advertising

GiuseppePepe10 : RT @GiovanniBussett: Milano, due accoltellati nella notte in zona movida. ??@RaiNews? ?@MediasetTgcom24? ?@Raiofficialnews? ?@HuffPostItali… - TuttoSuMilano : Due accoltellati nella notte in zona movida di #Milano - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Milano, due accoltellati nella notte in zona movida. ??@RaiNews? ?@MediasetTgcom24? ?@Raiofficialnews? ?@HuffPostItali… - infoitinterno : Milano. Navigli, mala movida: due giovani accoltellati nella notte - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, due accoltellati nella notte in zona movida -