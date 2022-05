Ciclismo: Giro, oggi Catania-Messina e il passo di Portella Mandrazzi sui Nebrodi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Quinta tappa del Giro d'Italia, e seconda in Sicilia, la Catania-Messina di 174 km. Dopo l'arrivo sull'Etna di ieri, oggi la salita culminerà a Portella Mandrazzi sui Nebrodi, 1.125 metri sul livello del mare e pendenza media del 4% con molti tornanti sul versante etneo e su quello che si affaccia sul Tirreno meridionale. Gli ultimi 70 km sono tutti sulla ss 113 Settentrionale Sicula per poi svoltare sul capo Peloro e passare dal Tirreno allo Jonio. A circa 4 km dall'arrivo la corsa lascia la statale per entrare dentro l'abitato di Messina. Si percorrono quindi ampi viali cittadini per la prima parte in discesa per poi risalire fino ai 1500 m. Breve discesa e a 800 m dall'arrivo l'ultima curva. Rettilineo finale di 800 m, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Quinta tappa deld'Italia, e seconda in Sicilia, ladi 174 km. Dopo l'arrivo sull'Etna di ieri,la salita culminerà asui, 1.125 metri sul livello del mare e pendenza media del 4% con molti tornanti sul versante etneo e su quello che si affaccia sul Tirreno meridionale. Gli ultimi 70 km sono tutti sulla ss 113 Settentrionale Sicula per poi svoltare sul capo Peloro e passare dal Tirreno allo Jonio. A circa 4 km dall'arrivo la corsa lascia la statale per entrare dentro l'abitato di. Si percorrono quindi ampi viali cittadini per la prima parte in discesa per poi risalire fino ai 1500 m. Breve discesa e a 800 m dall'arrivo l'ultima curva. Rettilineo finale di 800 m, ...

Advertising

giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - TV7Benevento : Ciclismo: Giro, oggi Catania-Messina e il passo di Portella Mandrazzi sui Nebrodi - - ilpodsport : #Ciclismo Giro d’Italia: Kämna trionfa sull’Etna, Juan Pedro Lopez in rosa. Staccati Nibali e Dumoulin #ilpodsport - ansacalciosport : Giro: 4/a tappa a Kamna, Lopez nuova maglia rosa. Lo spagnolo chiude al secondo posto sull'Etna | #ANSA - OA_Sport : Giro d’Italia 2022, tappa Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri): dove passa la corsa e a che ora, paesi e province attra… -