Katherine Kelly Lang, Brooke di Beautiful cade e si frattura la caviglia: “Avevo il piede lussato, ho dovuto spostare l’osso, disgustoso” (Di martedì 10 maggio 2022) “Mi sono incamminata in un sentiero, sono inciampata su una roccia e il mio piede sinistro ha sbattuto sulla punta’. Scrive così Katherine Kelly Lang, per tutti la Brooke di Beautiful: nella giornata di domenica, 8 maggio, è rimasta vittima di un incidente. L’attrice era a cavallo insieme a degli amici. Ad un certo punto è scesa per fare una passeggiata. È stato in quel momento che è caduta, fratturandosi così piede e caviglia: “La mia caviglia e il mio piede si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo”. A chiamare i soccorsi è stato uno sconosciuto. Trasportata in ospedale, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Mi sono incamminata in un sentiero, sono inciampata su una roccia e il miosinistro ha sbattuto sulla punta’. Scrive così, per tutti ladi: nella giornata di domenica, 8 maggio, è rimasta vittima di un incidente. L’attrice era a cavallo insieme a degli amici. Ad un certo punto è scesa per fare una passeggiata. È stato in quel momento che è caduta,ndosi così: “La miae il miosi sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così, ma dovevo farlo”. A chiamare i soccorsi è stato uno sconosciuto. Trasportata in ospedale, la ...

