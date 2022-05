Ultime Notizie – Omicron e sottovarianti, timori Usa su ondata d’autunno (Di sabato 7 maggio 2022) Sul fronte Covid gli Usa temono un’ondata d’autunno spinta dalle sottovarianti di Omicron. Il monito arriva dall’amministrazione Biden, secondo cui si potrebbe arrivare ad avere 100 milioni di infezioni da Sars-CoV-2 negli States e un’ondata potenzialmente significativa di decessi il prossimo autunno-inverno. A preoccupare sono appunto le new entry della famiglia Omicron, che hanno mostrato una capacità di sfuggire all’immunità. La proiezione che porta a questi numeri è di un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, che ne ha parlato durante un briefing. Questa proiezione presuppone che Omicron e le sue sottovarianti continueranno a dominare nella diffusione di Covid all’interno della comunità e che non ci sarà un ceppo del virus tanto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 7 maggio 2022) Sul fronte Covid gli Usa temono un’spinta dalledi. Il monito arriva dall’amministrazione Biden, secondo cui si potrebbe arrivare ad avere 100 milioni di infezioni da Sars-CoV-2 negli States e un’potenzialmente significativa di decessi il prossimo autunno-inverno. A preoccupare sono appunto le new entry della famiglia, che hanno mostrato una capacità di sfuggire all’immunità. La proiezione che porta a questi numeri è di un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, che ne ha parlato durante un briefing. Questa proiezione presuppone chee le suecontinueranno a dominare nella diffusione di Covid all’interno della comunità e che non ci sarà un ceppo del virus tanto ...

