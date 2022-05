Giro d’Italia, Van der Poel prima maglia rosa: ecco la seconda tappa (Di sabato 7 maggio 2022) Van der Poel (Alpecin-Feliux) ieri si è imposto in volata nella prima tappa del Giro d’Italia 2022, tagliando il traguardo di Visegrad davanti a Girmay (Intermatché-Wanty-Gobert Materiaux) e Bilbao (Bahrain-Victorius). Oggi, invece, si corre una cronometro sulla carta non troppo complessa, ma che può comunque riservare qualche sorpresa. ecco cosa attende i corridori nella seconda tappa del Giro. Analisi della seconda tappa: cronometro Budapest – Budapest La seconda tappa del Giro d’Italia 2022, è una cronometro di 9,2 chilometri, che si articola nelle strade di Budapest. Benché il percorso preveda diversi rettilinei, non mancano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Van der(Alpecin-Feliux) ieri si è imposto in volata nelladel2022, tagliando il traguardo di Visegrad davanti a Girmay (Intermatché-Wanty-Gobert Materiaux) e Bilbao (Bahrain-Victorius). Oggi, invece, si corre una cronometro sulla carta non troppo complessa, ma che può comunque riservare qualche sorpresa.cosa attende i corridori nelladel. Analisi della: cronometro Budapest – Budapest Ladel2022, è una cronometro di 9,2 chilometri, che si articola nelle strade di Budapest. Benché il percorso preveda diversi rettilinei, non mancano ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - RedaconRadionov : Parte il Giro d'Italia: notizia dialettale di Luca Accorsi - - novasocialnews : Giro d'Italia 2022, van der Poel prima maglia rosa -