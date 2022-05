Fiorentina, Odriozola è regolarmente in gruppo: lo spagnolo in pole per una maglia contro la Roma (Di venerdì 6 maggio 2022) Questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata regolarmente ad allenarsi in vista della delicata sfida di lunedi prossimo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Questo pomeriggio ladi Vincenzo Italiano è tornataad allenarsi in vista della delicata sfida di lunedi prossimo...

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, Odriozola è regolarmente in gruppo: lo spagnolo in pole per una maglia contro la Roma: Questo pomeriggi… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: FOTO FN: #Odriozola c'è e si allena regolarmente nell'allenamento pomeridiano della #Fiorentina - Fiorentinanews : FOTO FN: #Odriozola c'è e si allena regolarmente nell'allenamento pomeridiano della #Fiorentina - Fiorentinanews : #Ceccarini: 'Per #Odriozola c'è l'apertura del #RealMadrid ad un nuovo prestito, ma c'è lo scoglio dell'ingaggio.… - FiorentinaUno : Mercato Fiorentina, difficile il rinnovo del prestito di Odriozola. Belotti... -