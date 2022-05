Advertising

FBiasin : #Champions 21/22. L’#Inter è arrivata seconda nel girone contro “il peggior #Real degli ultimi 30 anni” (cit.) ed… - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - fanpage : Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in finale di Champions League?? Battuto il City di Guardiola con una rimonta paz… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Champions, Real-Liverpool a Parigi come nel 1981: La finale di Champions League di questa stag… - albertomarti : RT @CalcioFinanza: #Champions, la finale Real-Liverpool ancora a Parigi: accadde già nel 1981 -

Commenta per primo Dopo la pazzesca rimonta delMadrid ai danni del Manchester City, gli spagnoli guidati da Carlo Ancelotti affronteranno in finale il Liverpool di Klopp, in cerca di vendetta dopo la finale del 2018. Il blogger NOODLE56 ne ...Quella diLeague la giocheranno inveceMadrid e Liverpool, sabato 28 maggio a Parigi.Real Madrid Liverpool Parigi, il match si ripropone nella stessa città che lo ospitò anche nella lontana stagione 1980/81 ...Il portoghese è riuscito a conquistare la sua ottava finale di una competizione europea: i precedenti fanno ben sperare i giallorossi ...