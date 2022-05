Ucraina: sanguinosa battaglia all'Azovstal. Mosca, "simulati attacchi con missili balistici nucleari" (Di giovedì 5 maggio 2022) Violenti combattimenti in corso nell'acciaieria di Mariupol, persi e ristabiliti i contatti con i combattenti nell'impianto. Mosca annuncia un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l'evacuazione... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 maggio 2022) Violenti combattimenti in corso nell'acciaieria di Mariupol, persi e ristabiliti i contatti con i combattenti nell'impianto.annuncia un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l'evacuazione...

Advertising

News24_it : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Sirene antiaeree in tutto il Paese. 'Battaglia sanguinosa' all'a… - la… - saraangelapia11 : Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 71 - Comandante Azov: nell'acciaieria battaglia sangui… - antbar12 : RT @Erdsve: Mariupol - Il capo dei resti dell'Azov (reggimento neonazista della Guardia nazionale ucraina) bloccato ad Azovstal afferma che… - luc_ma66 : RT @Erdsve: Mariupol - Il capo dei resti dell'Azov (reggimento neonazista della Guardia nazionale ucraina) bloccato ad Azovstal afferma che… - Erdsve : Mariupol - Il capo dei resti dell'Azov (reggimento neonazista della Guardia nazionale ucraina) bloccato ad Azovstal… -