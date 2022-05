Eduardo Scarpetta de L’Amica Geniale dedica il David 2022 al padre scomparso

(Di mercoledì 4 maggio 2022)(1993) – discendente del celebre commediografo e attore napoletano di cui porta il nome – è stato premiato con ildi Donatelloper la categoria Miglior attore non protagonista. L’interprete è noto per aver recitato nelle vesti Pasquale Peluso nella serie di successo internazionale,, trasposizione degli omonimi di romanzi di Elena Ferrante. “Mi ha lasciato quando avevo 11 anni”, così l’attore di Carosello Carosone hato la vittoria al, Mario(1953), morto nel 2004. Il 28enne ha ricevuto il premio dell’Accademia del Cinema italiano per aver interpretato Vincenzo(suo bisnonno) in Qui rido io, il film di Mario Martoneto ...

Advertising

MarioManca : Eduardo Scarpetta come Mahmood al momento della vittoria di Sanremo. #david67 - anperillo : Paolo #Sorrentino, Antonio #Capuano, Silvio #Orlando, Eduardo #Scarpetta… #Napoli è cinema, Napoli è cultura, Napo… - fraversion : prima candidatura, prima vittoria per Eduardo Scarpetta. La sua sarà un lunghissima carriera. #David67 #DaviddiDonatello - Tere_92_ : RT @Ginko_21: Eduardo Scarpetta uno di quei figli e nipoti d'arte che ti fanno riconciliare con la categoria ?? goditi questo premio, perch… - LiberoMagazine_ : 'Dedico questo premio ai tanti Mario della mia vita, Mario Martone, e a mio padre, Mario Scarpetta...' L'emozione p… -

... Teresa Saponangelo 'È stata la mano di Dio' Miglior scenografia: Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara ,'Freaks Out' Miglior attore non protagonista:, 'Qui rido io' David dello ...Miglior attrice non protagonista: Teresa Saponangelo per È stata la mano di Dio Miglior attore non protagonista:per Qui rido io Miglior costume : Ursula Patzak per Qui rido io ...Da Paolo Sorrentino, vincitore per la Miglior Regia per "È stata la mano di Dio" (che ha vinto anche il premio per Miglior Film) a Eduardo Scarpetta, vincitore come Miglior Attore non Protagonista, ...Eduardo Scarpetta è stato uno dei protagonisti dei David di Donatello 2022. L’attore è stato premiato con il premio da non protagonista nel film “Qui rido io” per la regia di Mario Martone. Scarpetta ...