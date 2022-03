Assegni familiari ANF, cosa cambia dal 1° marzo? Chiarimenti dall'INPS (Di martedì 1 marzo 2022) 230/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021. Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Leggi su money (Di martedì 1 marzo 2022) 230/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021. Articolo originale pubblicato su Money.it qui:

Advertising

INPS_it : Assegno per il nucleo familiare #ANF e su Assegni Familiari #AF a decorrere dal #1marzo. Precisazioni importanti:… - ImpresaItalia : Assegni familiari e ANF: nuove regole per le domande dal 1° marzo 2022 - moneypuntoit : ?? Assegni familiari ANF, cosa cambia dal 1° marzo? Chiarimenti dall'INPS ?? - graziella_lai : RT @INPS_it: Assegno per il nucleo familiare #ANF e su Assegni Familiari #AF a decorrere dal #1marzo. Precisazioni importanti: https://t.co… - varesenews : Precisazioni di INPS in merito agli assegni familiari a partire da martedì 1 marzo -