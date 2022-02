Roma | Abraham nonostante tutto Marzo decisivo per la stagione

Leggi su zon

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Per ladi Josè Mourinho (squalificato e neanche presente in tribuna) sembrava stregata la porta dello Spezia fino al 93?. Al “Picco” sembrava destinato sullo 0-0 il match contro la squadra di Thiago Motta, rimasta in 10 per l’espulsione di Amian alla fine del primo tempo. Una partita dove i giallorossi avrebbero avuto da recriminare per 4 legni, tante occasioni sprecate ed un Provedel in stato di grazia, vero e proprio muro invalicabile per Pellegrini e soci. Poi però la svolta c’è stata ed è stato provvidenziale il VAR nel ravvisare a Fabbri una scarpata di Maggiore in faccia a Zaniolo in area piccola, richiamandolo al monitor e decretando così il calcio di rigore a tempo praticamente scaduto. Dal dischetto si è presentato Tammy, fino a quel momento nell’ombra totale con una serie di occasioni sprecate. Ma nel momento cruciale, il 9 ...