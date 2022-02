Il Dortmund pareggia, Rose: "Alcuni tifosi hanno chiesto di cacciarmi..." (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico del Borussia Dortmund Marco Rose parla del momento complicato che sta vivendo insieme alla sua squadra, eliminata in tutte le coppe e reduce da un pareggio in campionato contro l'Augsburg, ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico del BorussiaMarcoparla del momento complicato che sta vivendo insieme alla sua squadra, eliminata in tutte le coppe e reduce da un pareggio in campionato contro l'Augsburg, ...

Advertising

zazoomblog : Hazard che magia! Ma non basta: il Dortmund pareggia in casa dellAugsburg - #Hazard #magia! #basta: #Dortmund - Gio_Dusi : ???? Senza Reus, Hummels, Reyna etc etc etc, il Dortmund pareggia contro il nulla cosmico dell'Augsburg, scivola a -… -