C&F – Inter e Milan: dal 2015 ad oggi 49 milioni di euro per l’affitto di San Siro (Di domenica 27 febbraio 2022) Ecco quanto pagano Inter e Milan per l’affitto di San Siro Nella giornata odierna e tornato di moda l’argomento nuovo stadio con Inter e Milan che stanno facendo pressione sul Comune di Milano per avviare al più presto la costruzione del nuovo impianto. In tal senso, Calcio e Finanza, ha indagato su quanto le due società pagano per l’affitto di San Siro. Un conto salato, con le due società che dal 2015 ad oggi hanno versato nelle casse di Palazzo Marino ben 49 milioni di euro. “Le cifre nel corso del 2020/21 sono leggermente calate rispetto alla stagione 2019/20, in una annata in cui anche la società M-I Stadio SRL, la società formata da Inter e ... Leggi su intermagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Ecco quanto paganoperdi SanNella giornata odierna e tornato di moda l’argomento nuovo stadio conche stanno facendo pressione sul Comune dio per avviare al più presto la costruzione del nuovo impianto. In tal senso, Calcio e Finanza, ha indagato su quanto le due società pagano perdi San. Un conto salato, con le due società che daladhanno versato nelle casse di Palazzo Marino ben 49di. “Le cifre nel corso del 2020/21 sono leggermente calate rispetto alla stagione 2019/20, in una annata in cui anche la società M-I Stadio SRL, la società formata dae ...

Advertising

sbonaccini : Non c’è punto di pil che possa valere quanto la libertà, la pace e la democrazia ???? - marattin : Nel “campo largo” c’è anche chi pensa che non si debba mai andare contro l’Anpi (o la Cgil, o la magistratura), per… - riotta : Nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento europeo o me dalla difesa dei diritti umani, della libertà e… - andrewsword2 : RT @andrewsword2: @emifittipaldi Finché c'è la democrazia ognuno è libero nella sua demenza - whyxusedtothis : @iHeartSupport c I Vote for Camila Cabello Cinderella #Cinderella #Sweepstakes #OscarsFanFavorite -