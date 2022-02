Raoul Bova, chi sono i cinque figli avuti da due donne diverse (Di sabato 26 febbraio 2022) Raoul Bova è nato il 14 agosto 1971 e oggi e papà di 4 figli. È stato sposato per diverso tempo con Chiara Giordano, la figlia del celebre avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. Dall’attrice, Raoul Bova ha avuto tre figli ovvero Sophie, Alessandro Leon e Francesco. Subito dopo la fine del matrimonio con Chiara Giordano, naufragato dopo all’incontro tra Raul e la sua attuale fidanzata, l’attore è diventato papà di altre due bambine. Raoul si è fidanzato con la showgirl e attrice spagnola Rocio Munoz Morales, che ha conosciuto durante le riprese del film Immaturi-Il viaggio. Dalla loro unione sono nate due figlie, ovvero Luna e Alma. Luna sarebbe nata nel 2015 ed ha 5 anni, mentre Alma è nata il 3 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022)è nato il 14 agosto 1971 e oggi e papà di 4. È stato sposato per diverso tempo con Chiara Giordano, laa del celebre avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. Dall’attrice,ha avuto treovvero Sophie, Alessandro Leon e Francesco. Subito dopo la fine del matrimonio con Chiara Giordano, naufragato dopo all’incontro tra Raul e la sua attuale fidanzata, l’attore è diventato papà di altre due bambine.si è fidanzato con la showgirl e attrice spagnola Rocio Munoz Morales, che ha conosciuto durante le riprese del film Immaturi-Il viaggio. Dalla loro unionenate duee, ovvero Luna e Alma. Luna sarebbe nata nel 2015 ed ha 5 anni, mentre Alma è nata il 3 ...

