Zelensky, chi è il comico diventato presidente dell'Ucraina: sono io l'obiettivo di Putin (Di venerdì 25 febbraio 2022) "sono io l'obiettivo di Putin, e la mia famiglia è l'obiettivo numero 2". Vladimir Zelensky scandisce lentamente queste parole davanti alla telecamere nel secondo giorno di guerra . Il presidente dell'...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - FBiasin : Il presidente dell'#Ucraina #Zelensky: “Il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1, la mia famiglia com… - ilfoglio_it : 'Chi è pronto a combattere con noi? Io non vedo nessuno. Questa mattina siamo rimasti soli a difendere il nostro st… - GiuseppeAnzald4 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difenderci.… - EnricoGiannell1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difenderci.… -