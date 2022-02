Guerra Russia-Ucraina | rischio Chernobyl | “Il nucleo è attivo”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Una delle aree da cui sono partite le truppe russe è proprio quella al confine tra Bielo. A pochi km dal confine c’è la centrale e a 150 km c’è Kiev. Una situazione incandescente. Pericolosissimo che ci sia la centrale nucleare lì, perché qualsiasi tipo di situazione militare potrebbe mettere in atmosfera ulteriori quantità di radionuclidi. Fu fatto un sarcofago a copertura del quarto reattore, ultimamente fatto il famoso ‘arco’ che ha ricoperto ulteriormente, ma c’è ancora ile una situazione di contaminazione molto alta”. Così all’AdnKronos Angelo Gentili, responsabile del progettodi Legambiente, una persona che conosce bene la zona dove è stato più e più volte. “Quello è un obiettivo molto sensibile, fino ad oggi in qualche modo tutelato ...

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - latwittipe : RT @lucianoghelfi: Dal #G7 condanna ferma di un attacco immotivato e ingiustificato a uno stato democratico. #Putin ha reintrodotto la guer… - putino : RT @lucianoghelfi: Dal #consigliosupremodidifesa ribadita la condanna all'invasione dell'#Ucraina. Alla #russia richiesta di cessate il fuo… -

Leggi anche Ucraina, Zelensky: "dura,è il male" - Video Ucraina -, "è": news oggi 24 febbraio - Ultime notizie Ucraina -, Nato: "Ulteriori forze su fianco est ...Oltre ai timori legati allascatenata dallain Ucraina , scatta anche l' allarme nucleare . I soldati russi sono arrivati a Chernobyl , infatti si registrano combattimenti anche nei pressi della centrale nucleare ...Dal calcio al basket, fino alla Formula 1, lo sport europeo è pronto a boicottare la Russia che da stamane ha lanciato un'offensiva militare sull'Ucraina. E' attesa per domani la "decisione" dell'Uefa ...L'eco delle tensioni tra Kiev e la Russia giungono fino in Piemonte. Preghiera per la pace nella chiesa dei Santi Martiri con l'arcivescovo Nosiglia.