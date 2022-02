Emmy Rossum e Tom Holland nella serie TV “The Crowded Room”

(Di giovedì 24 febbraio 2022)si è presa cura dei suoi fratelli in Shameless, motivo per cui non dovrebbe stupire più di tanto il nuovo ruolo che interpreterà in The. Quello che forse potrebbe lasciare un tantino sorpresi è il fatto che l’attrice interpreterà la madre di Tomnuovadi Apple TV+. Deadline … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

xtravaganza95 : Che ancora oggi ci si scandalizzi per questa cosa mi fa ridere. Lo sanno anche le pietre che per Hollywood a 30 ann… - EuzkalZombi : 'The Crowded Room': Emmy Rossum será la madre del personaje de Tom Holland en la serie de Apple TV+… - Screenweek : #TheCrowdedRoom anche #EmmyRossum nel cast della serie #AppleTVPlus L'attrice affiancherà #TomHolland e… - felipehashizume : amo Emmy Rossum - carotelevip : RT @telesimo: #SeriesNews di oggi, #23febbraio: #TheBlacklist già rinnovata; #TheWilds 2 dal 6 maggio; Emmy Rossum in #TheCrowdedRoom; Aly… -

Ultime Notizie dalla rete : Emmy Rossum

, nota al grande pubblico per il suo ruolo pluristagionale in Shamless , prenderà parte a The Crowded Room , nuovo e ambizioso progetto per la tv targato Apple TV+, attualmente in fase di ...In attesa di vederla nei panni di una bomba sexy in Angelyne di Peacock, l'ex star di Shamelessha firmato con Apple TV+ per uno dei ruoli principali in The Crowded Room , la serie antologica con la quale il premio Oscar Akiva Goldsman ( A Beautiful Mind ) esplorerà le storie vere e ...The Crowded Room è la nuova serie TV in arrivo su Apple TV+ e nel cast figurano siano Tom Holland che Emmy Rossum: come sono collegati ...Questo è un momento davvero d’oro per Tom Hollad che, dopo il successo con Spider-Man: No way home accanto alla fidanzata Zendaya e l’incredibile riscontro ottenuto anche con il nuovo film Uncharted, ...