Novavax Lazio, D'Amato: "Slittano prenotazioni, no certezze su arrivo forniture" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Slittano le prenotazioni del vaccino Novavax nel Lazio. Per il "vaccino Novavax sono pronte 22 linee di somministrazione per circa 5 mila slot disponibili al giorno – afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato – L'avvio delle prenotazioni, previsto per domani, slitta poiché ad oggi non abbiamo avuto ancora certezza sul giorno di arrivo delle forniture del vaccino". D'Amato aggiunge che "per il Lazio è prevista una prima fornitura da 100 mila dosi". Alla domanda sulla possibilità che in tutte le Regioni i cittadini possano poter scegliere il vaccino anti-Covid da fare, compreso Novavax, il sottosegretario alla Salute, Andrea ...

