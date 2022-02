Elton John, panico ad alta quota: il suo jet privato ha un guasto durante il volo e non riesce ad atterrare, colpito dai venti a oltre 100 km/h (Di mercoledì 23 febbraio 2022) panico ad alta quota per Elton John. Il jet privato a bordo del quale stava viaggiando il cantante inglese ha subito un guasto nel corso del volo partito da Farnborough, nell’Hampshire, Regno Unito, e diretto a New York, negli Usa. L’incidente è avvenuto lunedì 21 febbraio, giorno in cui Sir Elton John era atteso al Madison Square Garden per un concerto: l’aereo era decollato da poco e stava sorvolando i cieli dell’Irlanda quando i piloti si sono accorti del guasto ai sistemi idraulici. Subito hanno lanciato l’allarme, richiedendo un atterraggio di emergenza nell’aeroporto più vicino: purtroppo però, i venti a più di 100 chilometri orari della tempesta Franklin che si stava abbattendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)adper. Il jeta bordo del quale stava viaggiando il cantante inglese ha subito unnel corso delpartito da Farnborough, nell’Hampshire, Regno Unito, e diretto a New York, negli Usa. L’incidente è avvenuto lunedì 21 febbraio, giorno in cui Sirera atteso al Madison Square Garden per un concerto: l’aereo era decollato da poco e stava sorvolando i cieli dell’Irlanda quando i piloti si sono accorti delai sistemi idraulici. Subito hanno lanciato l’allarme, richiedendo un atterraggio di emergenza nell’aeroporto più vicino: purtroppo però, ia più di 100 chilometri orari della tempesta Franklin che si stava abbattendo ...

