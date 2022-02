Care fan, ecco dove potete incontrare Blanco nudo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Casa Blanco La Stampa, pagina 21, di Francesco Moscatelli. «Grande Blanco. Calvagese è con te». La scritta appare e scompare sullo schermo all’ingresso di Calvagese della Riviera, alternandosi alle informazioni sul meteo e a quelle sulle imposte comunali. La stessa frase è stampata sullo striscione davanti al municipio e su quello appeso sulla strada che porta alle frazioni di Mocasina e Carzago. È l’effetto Blanco. «Il nome d’arte l’abbiamo inventato insieme – specificano gli amici di sempre -. All’inizio era Blanco Fyrex, poi l’ha semplificato. L’intolleranza ai latticini non c’entra nulla». Dettagli. La sostanza è un fuoco d’artificio in pieno giorno che ha risvegliato dal torpore una comunità di 3.200 abitanti che più placida sarebbe difficile immaginare. E l’affetto con cui questa comunità ringrazia un ragazzo di ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CasaLa Stampa, pagina 21, di Francesco Moscatelli. «Grande. Calvagese è con te». La scritta appare e scompare sullo schermo all’ingresso di Calvagese della Riviera, alternandosi alle informazioni sul meteo e a quelle sulle imposte comunali. La stessa frase è stampata sullo striscione davanti al municipio e su quello appeso sulla strada che porta alle frazioni di Mocasina e Carzago. È l’effetto. «Il nome d’arte l’abbiamo inventato insieme – specificano gli amici di sempre -. All’inizio eraFyrex, poi l’ha semplificato. L’intolleranza ai latticini non c’entra nulla». Dettagli. La sostanza è un fuoco d’artificio in pieno giorno che ha risvegliato dal torpore una comunità di 3.200 abitanti che più placida sarebbe difficile immaginare. E l’affetto con cui questa comunità ringrazia un ragazzo di ...

Alessan07633755 : Lulu ha esagerato Jessica e una santa perché se volesse le risponderebbe si farebbero delle clip quindi potete solo… - callthefbiari : @turkisheaven KSJSKSJSKSJS @HayatSmile3 care is the biggest barca fan this is fude?????? - GiEffeVIP : RT @mrtnistyping: 'il televoto è sicuramente truccato', 'Soleil ha più voti, gli altri ce ne hanno di meno' 'Soleil ha mooolte più fan risp… - theSQUALLOR : Hey bimbaminkia fan di Lucrezia, @RosariaMenditt1. Che fai cancelli i tweet? Ma lo sai che esiste il print-screen e… - imalexiareds : RT @mrtnistyping: 'il televoto è sicuramente truccato', 'Soleil ha più voti, gli altri ce ne hanno di meno' 'Soleil ha mooolte più fan risp… -

Ultime Notizie dalla rete : Care fan Tommaso Paradiso nei teatri, riconvertito il tour nei palasport: info biglietti e nuove date 'Care amiche, cari amici, Vi scrivo in modo chiaro e semplice, sicuramente sentito', scrive Tommaso Paradiso ai fan che lo seguono su Instagram. Spiega che il Governo non si è ancora pronunciato in ...

Perché Ciprian Aftim chiama 'Iubi meu' Andrea Nicole?/ Uomini e Donne: il significato ... compleanno e per vivere la loro quotidianità, insieme a loro ci sono sempre i loro fan e i loro ... Andrea Nicole chiama da sempre tutte le persone a lei care (come i suoi amici) 'amore' , Ciprian ...

Charlie Hunnam: «Care fan, lasciate in pace la mia fidanzata» Vanity Fair.it amiche, cari amici, Vi scrivo in modo chiaro e semplice, sicuramente sentito', scrive Tommaso Paradiso aiche lo seguono su Instagram. Spiega che il Governo non si è ancora pronunciato in ...... compleanno e per vivere la loro quotidianità, insieme a loro ci sono sempre i loroe i loro ... Andrea Nicole chiama da sempre tutte le persone a lei(come i suoi amici) 'amore' , Ciprian ...