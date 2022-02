Beautiful anticipazioni: Liam pronto a dire tutto a Hope, è il momento (Di martedì 22 febbraio 2022) Zoe chiarisce a Paris che non vuole che lei si inserisca troppo in quella che è la sua nuova vita personale e lavorativa a Los Angeles: ci sono dei limiti della sua privacy che la sorella non dovrebbe superare. Quello che Zoe non si aspetta è che sua sorella potrebbe ricevere presto una promozione. Per Carter infatti, Paris sarebbe la persona perfetta per la Forrester e il dirigente ne ha parlato anche con Ridge, visto che spetta alla famiglia poi l’ultima parola. Ma che cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo iniziando dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 23 febbraio 2022. Vedremo che Steffy, cercherà di pensare al lavoro e a Finn per dimenticare quello che è successo con Liam mentre il giovane Spencer continua a essere turbato ma soprattutto ossessionato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) Zoe chiarisce a Paris che non vuole che lei si inserisca troppo in quella che è la sua nuova vita personale e lavorativa a Los Angeles: ci sono dei limiti della sua privacy che la sorella non dovrebbe superare. Quello che Zoe non si aspetta è che sua sorella potrebbe ricevere presto una promozione. Per Carter infatti, Paris sarebbe la persona perfetta per la Forrester e il dirigente ne ha parlato anche con Ridge, visto che spetta alla famiglia poi l’ultima parola. Ma che cosa accadrà nelle prossime puntate di? Lo scopriamo iniziando dalleche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 23 febbraio 2022. Vedremo che Steffy, cercherà di pensare al lavoro e a Finn per dimenticare quello che è successo conmentre il giovane Spencer continua a essere turbato ma sopratossessionato ...

