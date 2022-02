Violenta lite a Roma: ferisce il socio e lo colpisce con delle forbici, arrestato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Prima la lite partita probabilmente per motivi legati alle modalità di gestione del negozio che avevano in comune, un fioraio in zona Portuense, poi la discussione sempre più accesa e la vera aggressione fisica. Fino a quando uno di loro, il più giovane, è stato colpito e ferito al collo con un paio di forbici dal ‘rivale’. Una violenza alla quale i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno messo la parola fine: i militari hanno arrestato, in flagranza di reato, l’uomo, un cittadino egiziano di 39 anni, che ha ferito un connazionale, di 37 anni. Leggi anche: Violenta rapina a Roma, coppia di fidanzatini aggredita: nei guai anche un 13enne Portuense: Violenta aggressione, uomo ferito con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Prima lapartita probabilmente per motivi legati alle modalità di gestione del negozio che avevano in comune, un fioraio in zona Portuense, poi la discussione sempre più accesa e la vera aggressione fisica. Fino a quando uno di loro, il più giovane, è stato colpito e ferito al collo con un paio didal ‘rivale’. Una violenza alla quale i Carabinieri della StazioneBravetta, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno messo la parola fine: i militari hanno, in flagranza di reato, l’uomo, un cittadino egiziano di 39 anni, che ha ferito un connazionale, di 37 anni. Leggi anche:rapina a, coppia di fidanzatini aggredita: nei guai anche un 13enne Portuense:aggressione, uomo ferito con ...

