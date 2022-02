Lo storico debutto della nazionale femminile di calcio dell'Arabia Saudita (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - debutto storico con vittoria per la nazionale femminile dell'Arabia Saudita: appena un mese dopo la sua formazione, la rappresentativa ha disputato la sua prima partita alle Maldive dove ha battuto in amichevole le Seychelles per 2-0. Per l'occasione le giocatrici del Paese ultraconservatore hanno indossato la tradizionale maglietta verde con calzoncini bianchi ma senza il velo e i pantaloni lunghi come avviene in patria. Giovedì torneranno in campo per affrontare le Maldive nello stadio di Malè. Prima della partita la ct Saudita, la tedesca Monica Stubb, ha sottolineato l'importanza di quello che ha definito "un momento storico": "Ho chiesto alle giocatrici di godersela e di essere orgogliose ... Leggi su agi (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI -con vittoria per la: appena un mese dopo la sua formazione, la rappresentativa ha disputato la sua prima partita alle Maldive dove ha battuto in amichevole le Seychelles per 2-0. Per l'occasione le giocatrici del Paese ultraconservatore hanno indossato la tradizionale maglietta verde con calzoncini bianchi ma senza il velo e i pantaloni lunghi come avviene in patria. Giovedì torneranno in campo per affrontare le Maldive nello stadio di Malè. Primapartita la ct, la tedesca Monica Stubb, ha sottolineato l'importanza di quello che ha definito "un momento": "Ho chiesto alle giocatrici di godersela e di essere orgogliose ...

